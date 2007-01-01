В Обнинске временно отменили остановку автобусов на Киевском шоссе

На остановке АЗС в сторону Москвы автобусы муниципального перевозчика пока не останавливаются.

- Причина - отсутствие условий для безопасной посадки и высадки пассажиров, - пояснили 12 февраля в «Обнинском городском транспорте». - При реконструкции автомагистрали подъездной карман и остановочная площадка по направлению к Северному въезду перемещены. То пространство, которое перед павильоном есть сейчас, периодически занимает строительная техника. Это может создать помеху для движения автобуса.

Перевозчик напомнил, что общественный транспорт не может останавливаться для посадки и высадки вне оборудованных для этого мест.