Обнинск

В Обнинске опаздывает несколько автобусных маршрутов

Дмитрий Ивьев
12.02, 09:03
Проблемы наблюдаются у маршрутов №6, №8, № 10 а, б, в и №11.

- Причина — реконструкция Киевского шоссе, - прокомментировали 12 февраля в «Обнинском городском транспорте». - Проезжая часть сужена до одной полосы, и особенно в часы пик автобусы попадают в пробки. Из-за этого ползёт график не только текущего рейса, но и следующего: автобус прибывает на автостанцию позже, позже начинает новый круг.

Перевозчик пояснил, что в периоды максимальной нагрузки на выезд на улице Северной под удар попадает и маршрут 4Б, который делает крюк через мост.

В случае с десятками страдают и маршруты, которые перемещаются в черте города.

- Как правило, завершив рейсы по № 10, водитель направляется на другой маршрут, - рассказали в «Обнинском городском транспорте». – Но, если заторы на шоссе мешают идти по расписанию, срываются и те рейсы, на которые по плану человек должен был выйти после «десятки».

Также перевозчик посетовал на дефицит водителей.

