Две легковушки разбились в Калужской области
В ночь на четверг, 12 февраля, авария произошла в деревне Верховье Жуковского района, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительной информации, на дороге между Белоусово и Жуковом столкнулись легковые автомобили «Хендай» и «Киа Рио».
Сообщается об одном пострадавшем человеке.
Причины этого происшествия уточняются.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь