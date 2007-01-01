-4...-3 °С
Две легковушки разбились в Калужской области

12.02, 08:00
В ночь на четверг, 12 февраля, авария произошла в деревне Верховье Жуковского района, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, на дороге между Белоусово и Жуковом столкнулись легковые автомобили «Хендай» и «Киа Рио».

Сообщается об одном пострадавшем человеке.

Причины этого происшествия уточняются.

