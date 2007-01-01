В Обнинске чиновники объяснили причину задержки расчистки снега

Во вторник, 10 февраля, жительница Обнинска оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте» с вопросом о расчистке дороги в Московском квартале на улице Проспект Маркса 93-97.

По её словам, дорогу не чистят вообще.

— УК не хочет работать. В администрацию я обращалась много раз, но там вообще не реагируют на обращения. И детские площадки (дорожки) не чистили ни разу. Помогите, пожалуйста, в Обнинске администрация не реагирует никак, - написала женщина.

— Обратили внимание ответственных на необходимость провести уборку снега и поддерживать территорию в порядке. Из-за больших объёмов работ постепенно дойдут и до этого участка, - прокомментировали ситуацию в администрации города Обнинска.