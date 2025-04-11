В Обнинске водителей попросили не парковаться на проспекте Ленина
В субботу, 14 февраля, в районе дома №240 с 9:00 до 16:00 пройдёт сельскохозяйственная ярмарка.
Администрация города обратилась к автовладельцам с просьбой не оставлять машины на проезжей части и у автобусных остановок вблизи места проведения мероприятия, чтобы не мешать движению транспорта и работе торговцев.
Даты проведения следующих ярмарок в 2026 году:
- 28 февраля,
- 14 и 28 марта,
- 11 и 25 апреля,
- 19 сентября,
- 3, 17 и 31 октября,
- 14 и 28 ноября,
- 12 и 26 декабря.
