Обнинск

Где в Обнинске вывезут снег 12 февраля

Дмитрий Ивьев
11.02, 15:16
Администрация города попросила водителей не парковаться в четверг на следующих участках:

  • с 02:00 - пр. Маркса (расширение проезжей части в районе дома № 72); 
  • с 08:00 - ул. Курчатова (район дома № 23, вывоз снега с автомобильной парковки у гостиницы «Орбиталь»); 
  • с 08:00 - ул. Пушкина (вывоз снега район дома пр. Ленина д. 4/3, пр. Ленина 3/5);
  • с 08:00 - пр. Ленина (вывоз снега с автомобильной парковки «Старый универмаг»);
  • с 08:00 - пр. Ленина (вывоз снега с автомобильной парковки м-н «Лукоморье»).

