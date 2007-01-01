Где в Обнинске вывезут снег 12 февраля
Администрация города попросила водителей не парковаться в четверг на следующих участках:
- с 02:00 - пр. Маркса (расширение проезжей части в районе дома № 72);
- с 08:00 - ул. Курчатова (район дома № 23, вывоз снега с автомобильной парковки у гостиницы «Орбиталь»);
- с 08:00 - ул. Пушкина (вывоз снега район дома пр. Ленина д. 4/3, пр. Ленина 3/5);
- с 08:00 - пр. Ленина (вывоз снега с автомобильной парковки «Старый универмаг»);
- с 08:00 - пр. Ленина (вывоз снега с автомобильной парковки м-н «Лукоморье»).
