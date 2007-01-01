В Обнинске за год отловили 13 бездомных собак
Такие данные в среду, 11 февраля, опубликовала городская администрация.
Там пояснили, что с нынешнего года в законодательстве произошли изменения.
Потенциально опасных собак теперь смогут навсегда изолировать, а не выпускать обратно.
- Специальная комиссия проводит оценку поведения животного: если собака признается агрессивной, её направляют в приют на пожизненное содержание без возврата на улицу, - рассказали в администрации.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь