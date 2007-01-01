-8...-7 °С
Обнинск

В Обнинске за год отловили 13 бездомных собак

Дмитрий Ивьев
11.02, 13:12
Такие данные в среду, 11 февраля, опубликовала городская администрация.

Там пояснили, что с нынешнего года в законодательстве произошли изменения.

Потенциально опасных собак теперь смогут навсегда изолировать, а не выпускать обратно.

- Специальная комиссия проводит оценку поведения животного: если собака признается агрессивной, её направляют в приют на пожизненное содержание без возврата на улицу, - рассказали в администрации.

