-8...-7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске представили концепцию будущего фиджитал-центра
Обнинск

В Обнинске представили концепцию будущего фиджитал-центра

Дмитрий Ивьев
11.02, 11:30
1 260
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В наукограде начали готовить площадку под новый фиджитал-центр — место, где можно будет заниматься и традиционными видами спорта, и играть в видеоигры. Проект стал возможен после того, как Обнинск выиграл конкурс в рамках федеральной программы «Спорт России».

Участок выбрали в микрорайоне Заовражье, неподалёку от второй пристройки школы № 18. Там появится модульное здание площадью 400 квадратных метров с четырьмя зонами, включая игровую — с приставками и консолями. Внутри оборудуют две раздевалки, две душевые и зону отдыха. За час центр сможет принимать до 54 человек.

Рядом разместят три открытые спортивные площадки: для мини-футбола (20 на 40 метров), баскетбола «3 на 3» (11 на 15 метров) и воркаута. Общая территория объекта займёт больше 3000 квадратных метров.

Городские власти возьмут на себя подготовку основания под здание и площадки, а министерство спорта Калужской области обеспечит поставку и установку оборудования. Сейчас идут конкурсные процедуры, а завершить строительство планируют до конца 2026 года.

Как пояснили организаторы, такой формат должен привлечь современную молодёжь, которая хочет развиваться сразу в двух направлениях — и в цифровом пространстве, и в реальных спортивных дисциплинах.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
50%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Illjc2s2UGZUUjlzaDF6K2daTkhpZ2c9PSIsInZhbHVlIjoiaTF0WHU5MG5yMER4Ynp6NDFvL3NCa2tkM213a3ptd2pVMElVVVBsQnhBQVBMRUtYeHZhY3lUd29UaitaOEtDbHN4NzY0RHJzVStwYlhKMEo3NHJPQXJXNUcwVXZ6ZkdLRjlXcGZvZWdPMGVSL1ZoRFZOellQaGl0NDFqOG5kTjVmZTB6YzVuRm4xenQxVWZCSEMrd2MzaElHaTc4WGNaczk2cy9Jd01qVW5sV2NrUk9vRG10ZUpSQXo1cGhyOGo1S3dGYWRBZDRsUy9FRWRPbWdtRXdWNnJGSm9lL09LQ2hERjJ4bUd0ekwyTXVucS9hbTNITzRWVXAraFB5WFhSNFJrMzV0RzVETFlXMy9BRnpHN095Wml2TGtEcGZ3MUhtRWpoK2VnaFdRay9WZ2UrY3M4alQ1TWE1eVJuN2RMOXpkNU44NjcyaGMxVUl2bzhCVGttcnZ1QTN4V2E5cXFQZnJGYm1zcW9yS0kvMzl6Z21zRXlSK3B1cmxKNXZ5NGEvMGU0V0QzcVR6WjV3cS8yVDliUUpvVkZoVXROdkt2L1BTY056SXMyanlES2pZVjdkWkZ4NHBTRWd6WHJFcWw3LyIsIm1hYyI6ImZjOWY2MDMzYzEzOTNjMWI4MzFmNWFjNTQ0NTYxYTQxYTY2ZDVhNTM3NTE1NmQwZTUwZDFlZTdmOTRjOGU5MWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkU2dms2emlLR0IwaWs1cTZOQWhRUnc9PSIsInZhbHVlIjoiclFLNTN5aWhJWWRqazYrUHJxeUJQdE9JS0ZEa2RFRzJTNlF6cWpEcFlFamZCUXlNckVUVmtFZVVNTGVUbzh0dVBVNXFqSlhOM3l2VVFIZjFaKzJsdWpJQUl0YkQxMzY0Uk1vQWF5SHVlRkVmTFF3VjBkV2NHSzBrMS9Kc3lkaG04bUZ2eFpzYU5jbUl0NmdHWThrVStYcFZ0SEFPK3RRalhhalVvTldEb3NRZ0xGaHFyWitBWXhraEVyUkErVll5NWdCYktxdzlqZE1ON0tsVDY2Si9WaXJzVWMxZjcwaUs2N3NRQ3l3L3F3bXhzVjQ5TTE2dmk3VG1QTG01b0cvY0FKK3g4bGoybXUySmRwcEg1WDdUd3I4QWVqYm52bDMzV0dtVktzNEZUb052TEVFdlhaOFA5RFIxU0lEVlVaV1B3OFljcHNrdVBnY2VEMW15bHFqd3VaeE9xMng2b1dvN3NPOXRJRU1qMlhlRXdDVkRSbC9tcFlZQTVqZ3F5L3BlR1l5dlBIeDhXRG9pUE9pUXZnSEhSVEhpUVFhT09vcGtYRVdwcWZyTlBqdFk5NmZlclVlMkd5bGhwMFJwekc2WGszY3MrcXkrN1I3MWxYQ0UydnBBUlI0QkhvY21kNDRWNXhidlhyb25QYU1uL0ZPcUxvOG5rbUJJbS9Sc25SSkF1T01OdmErYngrbE1yWUpzMnlMUXdJRW5rQVJnZm16aHJnaTFxTG9WbWpSVkJmd2N6TGJ6VWZIVFlJYnNxVjd4TXQrSTQ4V2t3Z05KdWpub0ZKVUFnVzhMdndGSmJFNTRJRjIzS0VUTnBLYStZVDVybVhMZ0kxWjFJTEI1U1p1eCIsIm1hYyI6ImEzMTIyNDRmYTllZGM3ZTdjZWNiYzJjNjFiODNiNjJhN2NjNGRkMjhjZWFhZjg0OTYzNWY5ZDlmYmI1YTQyZGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+