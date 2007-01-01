В Обнинске представили концепцию будущего фиджитал-центра

В наукограде начали готовить площадку под новый фиджитал-центр — место, где можно будет заниматься и традиционными видами спорта, и играть в видеоигры. Проект стал возможен после того, как Обнинск выиграл конкурс в рамках федеральной программы «Спорт России».

Участок выбрали в микрорайоне Заовражье, неподалёку от второй пристройки школы № 18. Там появится модульное здание площадью 400 квадратных метров с четырьмя зонами, включая игровую — с приставками и консолями. Внутри оборудуют две раздевалки, две душевые и зону отдыха. За час центр сможет принимать до 54 человек.

Рядом разместят три открытые спортивные площадки: для мини-футбола (20 на 40 метров), баскетбола «3 на 3» (11 на 15 метров) и воркаута. Общая территория объекта займёт больше 3000 квадратных метров.

Городские власти возьмут на себя подготовку основания под здание и площадки, а министерство спорта Калужской области обеспечит поставку и установку оборудования. Сейчас идут конкурсные процедуры, а завершить строительство планируют до конца 2026 года.

Как пояснили организаторы, такой формат должен привлечь современную молодёжь, которая хочет развиваться сразу в двух направлениях — и в цифровом пространстве, и в реальных спортивных дисциплинах.