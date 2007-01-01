-8...-7 °С
Обнинск

Обнинец лишился 33 тысяч рублей, пытаясь купить игровой аккаунт

Дмитрий Ивьев
11.02, 12:06
1 373
Житель Обнинска стал жертвой мошенников, решив приобрести аккаунт в популярной мобильной игре. Мужчина нашёл продавца в одном из тематических каналов мессенджера и договорился о покупке, рассказали 11 февраля в полиции.

Чтобы завладеть аккаунтом, он выполнил все требования собеседника и перевёл 33 тысячи рублей. Как только деньги поступили на счёт, продавец перестал отвечать на сообщения, а сам канал в мессенджере удалили.

Поняв, что его обманули, обнинец обратился в полицию. Следователи завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас они пытаются установить личность злоумышленника.

