В Балабаново крыша протекла после капремонта

11.02, 10:05
Жильцы пятого этажа дома № 1 на улице Московской в Балабаново обнаружили в январе протечку кровли. Управляющая компания быстро расчистила снег с проблемного участка, но ситуация потребовала разбирательства: капитальный ремонт крыши делали всего пять лет назад — в 2021 году, за счёт средств регионального фонда капремонта. При этом гарантийный срок на работы на момент происшествия ещё не истёк, сообщили 10 февраля в администрации города.

УК инициировала выезд комиссии с участием представителей Фонда капремонта Калужской области, территориального управления города и собственника пострадавшей квартиры. Специалисты осмотрели место протечки и пришли к выводу: ремонт должна выполнить та же подрядная организация, которая работала на крыше в 2021 году.

Комиссия поручила компании взять дефектный участок на особый контроль и устранить протечку, как только погода позволит провести работы на высоте.

Все расходы лягут на подрядчика в рамках гарантийных обязательств.

