В Обнинске запустили двустороннее движение на улице Усачева

Вечером во вторник, 10 февраля, об этом сообщил глава города Стефан Перевалов.

- Светофоры отключили, - пояснил он. - Установили знаки «Остановка и стоянка запрещена». Уважаемые жители, прошу не парковать машины на этом участке, чтобы не создавать заторы.

Ранее проезд там был затруднен из-за снежных навалов и строительных работ.