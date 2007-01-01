В Обнинске запустили двустороннее движение на улице Усачева
Вечером во вторник, 10 февраля, об этом сообщил глава города Стефан Перевалов.
- Светофоры отключили, - пояснил он. - Установили знаки «Остановка и стоянка запрещена». Уважаемые жители, прошу не парковать машины на этом участке, чтобы не создавать заторы.
Ранее проезд там был затруднен из-за снежных навалов и строительных работ.
