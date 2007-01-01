-14...-13 °С
Обнинск

В Обнинске запустили двустороннее движение на улице Усачева

Дмитрий Ивьев
11.02, 08:57
0 110
Вечером во вторник, 10 февраля, об этом сообщил глава города Стефан Перевалов.

- Светофоры отключили, - пояснил он. - Установили знаки «Остановка и стоянка запрещена». Уважаемые жители, прошу не парковать машины на этом участке, чтобы не создавать заторы.

Ранее проезд там был затруднен из-за снежных навалов и строительных работ.

