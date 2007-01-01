-10...-9 °С
Обнинск
Обнинск

В Балабаново вернули воду в жилые дома

Дмитрий Ивьев
10.02, 15:00
0 192
Днём во вторник, 10 февраля, завершились ремонтные работы. Об этом сообщили в администрации города.

Как мы уже рассказывали, авария произошла на улице Коммунальной. Воду отключали в домах, расположенных на этой улице.

Также временно было понижено давление воды в домах на улице Московской.

Причины аварии пока не называются.

