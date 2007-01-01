В Балабаново вернули воду в жилые дома
Днём во вторник, 10 февраля, завершились ремонтные работы. Об этом сообщили в администрации города.
Как мы уже рассказывали, авария произошла на улице Коммунальной. Воду отключали в домах, расположенных на этой улице.
Также временно было понижено давление воды в домах на улице Московской.
Причины аварии пока не называются.
