В Балабаново вернули воду в жилые дома

Днём во вторник, 10 февраля, завершились ремонтные работы. Об этом сообщили в администрации города.

Как мы уже рассказывали, авария произошла на улице Коммунальной. Воду отключали в домах, расположенных на этой улице.

Также временно было понижено давление воды в домах на улице Московской.

Причины аварии пока не называются.