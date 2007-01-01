Где в Обнинске вывезут снег 11 февраля
В городской администрации призвали жителей наукограда не парковаться в ночь на среду на следующих участках:
- с 02:00 - пр. Маркса (район дома №72);
- с 04:00 - ул. Гагарина (расширение проезжей части от кольца в районе памятника самолету МИГ-29 в сторону кольца на пересечении с ул. Табулевича);
- с 08:00 - повороты от кольца по пр. Маркса - пр. Ленина в сторону Заовражья;
- с 08:00 - ул. Королева в сторону ул. Гагарина;
- с 08:00 - ул. Аксенова (расширение пешеходных переходов), расширение поворота с ул. Аксенова на ул. Энгельса.
