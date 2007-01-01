-10...-9 °С
Обнинск Где в Обнинске вывезут снег 11 февраля
Обнинск

Где в Обнинске вывезут снег 11 февраля

Дмитрий Ивьев
10.02, 15:55
0 206
В городской администрации призвали жителей наукограда не парковаться в ночь на среду на следующих участках:

  • с 02:00 - пр. Маркса (район дома №72); 
  • с 04:00 - ул. Гагарина (расширение проезжей части от кольца в районе памятника самолету МИГ-29 в сторону кольца на пересечении с ул. Табулевича); 
  • с 08:00 - повороты от кольца по пр. Маркса - пр. Ленина в сторону Заовражья; 
  • с 08:00 - ул. Королева в сторону ул. Гагарина;
  • с 08:00 - ул. Аксенова (расширение пешеходных переходов), расширение поворота с ул. Аксенова на ул. Энгельса.

