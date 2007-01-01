Прощание с Юрием Казанским пройдёт в Обнинске 12 февраля

-11...-10 °С
Оно состоится с 12:00 до 13:00 в Храме Рождества Христова на улице Энгельса, 12, сообщили в городском Собрании.

Почетный гражданин Обнинска, первый Председатель Обнинского городского Собрания скончался в возрасте 95 лет.

Ранее в связи со смертью Юрия казанского свои соболезнования высказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

