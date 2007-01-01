Прощание с Юрием Казанским пройдёт в Обнинске 12 февраля
Оно состоится с 12:00 до 13:00 в Храме Рождества Христова на улице Энгельса, 12, сообщили в городском Собрании.
Почетный гражданин Обнинска, первый Председатель Обнинского городского Собрания скончался в возрасте 95 лет.
Ранее в связи со смертью Юрия казанского свои соболезнования высказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь