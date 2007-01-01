-11...-10 °С
Обнинск

В Обнинске остановились автобусы №2

Дмитрий Ивьев
10.02, 14:18
Проблемы с движением общественного транспорта возникли днём во вторник, 10 февраля.

- Из-за ДТП в районе ИАТЭ автобусы, следующие по маршруту №2, не могут проехать и продолжить движение по маршруту, - пояснили в «Обнинском городском транспорте».

Как только ситуация разрешится, общественный транспорт обещают запустить в прежнем режиме.

транспорт
