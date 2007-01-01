В Обнинске остановились автобусы №2
Проблемы с движением общественного транспорта возникли днём во вторник, 10 февраля.
- Из-за ДТП в районе ИАТЭ автобусы, следующие по маршруту №2, не могут проехать и продолжить движение по маршруту, - пояснили в «Обнинском городском транспорте».
Как только ситуация разрешится, общественный транспорт обещают запустить в прежнем режиме.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь