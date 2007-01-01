-11...-10 °С
Обнинск

В Обнинске готовятся к массовой лыжне

Дмитрий Ивьев
10.02, 08:28
Спортивные соревнования «Лыжня Обнинска - 2026» состоится в субботу, 21 февраля.

- Для участников подготовлены фирменные лыжные шапочки, также будут предложены чай и солдатская каша, - рассказали во вторник в городском Собрании.

А в ближайшие выходные, 14-15 февраля, Обнинский Молодёжный Центр проводит традиционный зимний городской молодёжный слёт. Планируется около 300 участников.

