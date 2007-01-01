Улица в Балабаново осталась без воды
Коммунальная авария произошла на магистральном водопроводе, сообщили утром во вторник, 10 февраля, в администрации города.
Без холодной воды остались жители улицы Коммунальной.
- Сотрудники Водоканала уже приступили к ликвидации повреждения, - прокомментировали в администрации. - Жителям домов вышеуказанной улицы рекомендуется сделать запас воды на бытовые нужды. Ориентировочное время завершения работ пока не называется — оно будет зависеть от масштаба повреждений.
