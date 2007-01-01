В Малоярославце сгорела машина
Пожар произошёл вечером в понедельник, 9 февраля, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Вызов поступил спасателям около 19:00.
У легкового автомобиля на улице Московской горел моторный отсек.
Причины этого пожара ещё устанавливаются.
При этом никто из людей не пострадал, уточнили в МЧС.
На месте работали два расчёта спасателей.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь