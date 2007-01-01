-17...-16 °С
В Малоярославце сгорела машина
Обнинск

В Малоярославце сгорела машина

Дмитрий Ивьев
10.02, 07:46
0 324
Пожар произошёл вечером в понедельник, 9 февраля, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Вызов поступил спасателям около 19:00.

У легкового автомобиля на улице Московской горел моторный отсек.

Причины этого пожара ещё устанавливаются.

При этом никто из людей не пострадал, уточнили в МЧС.

На месте работали два расчёта спасателей.

