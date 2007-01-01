Где в Обнинске вывезут снег
Городская администрация сообщила, где пройдут работы во вторник, 10 февраля.
Водителей просят убрать машины со следующих участков:
- с 02:00 - пр. Ленина (развороты в сторону пр. Маркса, далее в сторону ул. Белкинская);
- с 04:00 - пр. Ленина д. 89 (вывоз снега с автомобильной парковки);
- с 08:00 - пр. Ленина (вывоз снега с автомобильной парковки со стороны Аптеки на Треугольной площади);
- с 08:00 - пл. Бондаренко (вывоз снега);
- с 08:00 - пр. Ленина (вывоз снега с автомобильной парковки со стороны Дома Ученых).
