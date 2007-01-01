-11...-10 °С
Обнинск

Обнинск ждут проблемы с водой

Дмитрий Ивьев
09.02, 16:08
В понедельник об этом предупредили в филиале РИР.

- В связи с проведением работ на водоводе диаметром 500 мм в районе ЖК Циолковский, 10 и 11 февраля (завтра и послезавтра) в отдельных районах города возможно временное повышение показателей мутности и цветности холодной воды, - говорится в официальном сообщении коммунальщиков.

