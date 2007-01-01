В Обнинске сбили беспилотник
Силы ПВО уничтожили летательный аппарат на окраине города утром в понедельник, 9 февраля. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.
На месте работают оперативники.
По предварительной информации властей, пострадавших и разрушений нет.
Ранее в ночь на понедельник ещё два беспилотника сбили на окраине Калуги.
