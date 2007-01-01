-12...-11 °С
Обнинск

В Обнинске сбили беспилотник

Дмитрий Ивьев
09.02, 11:17
Силы ПВО уничтожили летательный аппарат на окраине города утром в понедельник, 9 февраля. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.

На месте работают оперативники.

По предварительной информации властей, пострадавших и разрушений нет.

Ранее в ночь на понедельник ещё два беспилотника сбили на окраине Калуги.

