-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске умер Юрий Казанский
Обнинск

В Обнинске умер Юрий Казанский

Дмитрий Ивьев
09.02, 09:00
0 194
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Это человек, чье имя неразрывно связано со становлением отечественной атомной отрасли и развитием первого наукограда России, сообщили 9 февраля в городском Собрании.

Доктор физико-математических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники РФ, Юрий Алексеевич был представителем плеяды великих ученых.

- Его научный путь — это летопись великих достижений. Юрий Алексеевич был научным руководителем физического пуска второго в мире промышленного реактора на быстрых нейтронах БН-600 на Белоярской АЭС. Долгое время трудился в ГНЦ РФ — ФЭИ, внес неоценимый вклад в конструирование реакторов, - прокомментировали в Собрании.

Будучи первым ректором ИАТЭ, он руководил вузом 15 лет. Даже после выхода на заслуженный отдых продолжал преподавать, вдохновляя студентов энергией и увлеченностью наукой.

Юрий Казанский стоял у истоков системы местного самоуправления, став первым председателем Обнинского городского Собрания.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlZpSTB6d2lqMEJXbWh0WnMwOWJJWWc9PSIsInZhbHVlIjoiZVZIMVNXRjNER25KV3JjajBYVlVUYXBDOU1wdlFjWFRwbTliZm5QL1RBTGV2RHlraGtMVGQzZXhrc0RVZTBzRGhHeXBzb1BNZGxpU21YUDdDU0ZnNERDaXpWdVZMclRlcUtVYmdVT082UjNOVW12SHRoTjN1NGRBV28yUGQ1MG5RSXhDbUY5UjZReWU5eHNSTjZWRVJ0OWlLdGhsSkFaUkZ6RzNqcVQ4MmgwSzFVL25SZHhpN2tlbW9ZL2J2L0M4MnZ6VUlLRE9BYzllcHEwTXJtNSs5a01INXhmSU5qcTVhdmlPVzBwY2ZVR2gyK0V5a0h4a3lpdUZNSFhMTUN2eGNPblF0MEtDbWRyUHhFbWhyV2lOeG1OU0xhaWpuSDM3SVF4YVhLd3FNSTUxbDlTUGdFZVorTHFrR2gzZlE0L3NBSTVnWDFSSUgyNWNONWlCT3ZqMWRRdnJVWDhBNnpFdUljYVdqOXBRSDNKY3pLSG5zTTlPVHl2dVlyeDRFVkdBNXZqZzEvb2RxU21tbG5xVGxuWkszdGRlWW9SM083V0l0ZUhiZTY0VktiM2NDWFE0b0V3K3R2VDV3cjA0T0g3eCIsIm1hYyI6ImU5YmIyZTg1ZjFiMjY4OTZkZjRkZjBhMjEyYjFlZGRmN2ZjZmI0OGMwMWZiMzYzNTc4YzgyYmY3NjUyZDVlYWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im1vZXlZMkpXNDg3SE5SUGprWW9yYVE9PSIsInZhbHVlIjoidzlyaC95V2dJRWVPWVhjcUJwblEvSVVvemM1citERXgrUkx6ZS8wM1d5ZW5SZWc3dGQ3NHVBdVZHTDNVQ3I1SUJBL1AxaHcxYXozbVhTVTROWjZrNU8rVW1xb3ZYNTZEQmVEMEFyNlVRM1NMRzJUQ0VuZGdqS05PbHZBSTlaSW8wdm95N3V3N3hGdmJhTHU1aGVLOUl0T3RTZm5YbStkRnJOeVhLTGxhcVZiUm1ONGQzRDNQeHV1d1dTdE5PWDFxbElYZlp0eHk3M0xlaURXSmFuNVRrUmNoam5ZUzA5ZnlpMGtXQ001Q215N2JwK3FrSjQ2cXpaNmlGaFBFNFRSLzlnWWhpRS8yaWlBOTZENG91ZFNqZU9vNU5mWHhSbnp1SzhJZlgzK0xnZUVBSTBzSGF1aEsvcVl4MjY2ZDRkL0xGNGJGVGdwMjkrTzFPU09hMlhPV2tYcUsrQXUvMVJhR0duNVV4S1RlMWQ1NnJ6ejZLTGFtMWlnU1JrVW1iN2ZOK2NGMkJLL2l4RWhReklzRVRtRmdVZC9JeC9IeUdHZEdkd2JUOSs0RjVFeWhrQXNncDQ0OWJ3UXhOK0lUb25oN0NNZkJ1aXhEeVY0UWFWelQ4OVFFTlp4eUViNGhReDN4MXV3RmZnSE4rVWF6UnhtdjFjMVN1YXdDZW9VaW91Ym1NZVhnaWwzQnlaZVhuR3laZFJvL1Z0bUZWTVFZc2xDVCs5RThWQ1dTdmxRS3c3UmFHUkd0a0JqK3BFRWFTOG1Xc3FCamo4QmNOTzdZZ09QRUNaYUVOak5Ub1JHQkdnNWhoYmNsUkZoS3J2WHZEREJWSldxM0hRRjdYOVRyNzVjeCIsIm1hYyI6ImEyYzZlZDk3MzVjMTcxMTZjN2M3ZDUyNmIwYzQxMGJlZjUxMTZmZDk0MjQzYjgzYWE0MmJiZTA0NDA5N2EzMTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+