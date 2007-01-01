В Обнинске умер Юрий Казанский

Это человек, чье имя неразрывно связано со становлением отечественной атомной отрасли и развитием первого наукограда России, сообщили 9 февраля в городском Собрании.

Доктор физико-математических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники РФ, Юрий Алексеевич был представителем плеяды великих ученых.

- Его научный путь — это летопись великих достижений. Юрий Алексеевич был научным руководителем физического пуска второго в мире промышленного реактора на быстрых нейтронах БН-600 на Белоярской АЭС. Долгое время трудился в ГНЦ РФ — ФЭИ, внес неоценимый вклад в конструирование реакторов, - прокомментировали в Собрании.

Будучи первым ректором ИАТЭ, он руководил вузом 15 лет. Даже после выхода на заслуженный отдых продолжал преподавать, вдохновляя студентов энергией и увлеченностью наукой.

Юрий Казанский стоял у истоков системы местного самоуправления, став первым председателем Обнинского городского Собрания.