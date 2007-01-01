-13...-12 °С
Обнинск

В Обнинске жалуются на нехватку автобусов

Дмитрий Ивьев
09.02, 08:12
0 222
Ситуацию с общественным транспортом на выходных прокомментировал глава города Стефан Перевалов.

Он пояснил, что рейсов не всегда хватает из-за дефицита водителей.

За год в штат муниципального перевозчика взяли 19 человек. Ещё четверо сейчас проходят стажировку. Учебы продолжается два месяца.

- На следующей неделе ждем еще двух водителей - и это прекрасные женщины, - отметил Перевалов.

