В Обнинске жалуются на нехватку автобусов
Ситуацию с общественным транспортом на выходных прокомментировал глава города Стефан Перевалов.
Он пояснил, что рейсов не всегда хватает из-за дефицита водителей.
За год в штат муниципального перевозчика взяли 19 человек. Ещё четверо сейчас проходят стажировку. Учебы продолжается два месяца.
- На следующей неделе ждем еще двух водителей - и это прекрасные женщины, - отметил Перевалов.
