-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Боровске осудят мужчину за попытку продажи наркотиков
Обнинск

В Боровске осудят мужчину за попытку продажи наркотиков

Евгения Родионова
09.02, 09:51
0 243
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В понедельник, 9 февраля, прокуратура Боровского района сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины.

По данным ведомства, он обвиняется в совершении 56 эпизодов покушения на незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы.

— С января по октябрь 2025 года мужчина в составе организованной группы получил партию наркотического средства, расфасовал её, после чего сделал на территории Боровского района и города Обнинска тайники-«закладки» для продажи. При установке одного из них мужчину задержали, - пояснили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал обнинск
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImtzQVdFK2FHMEhiRWpJNGNXV2dTRmc9PSIsInZhbHVlIjoiNnFwOHRFeU5LVUVUamZnVXdYZi9RY0srWVovMmNHcDR4Qys0VXdvSlRYbSs1cFBxajBhdFM2ZWd4Tm91VXJ6TjA1aDdnYkdlcy9JN1JMWXc1OGF2UmJJSzk3MFZFYVRra21JdHk5QkNwZHVHUzM0UGNSSS9OSnQ0YWkrWngrRUQ4dG9MTmNVZTVoMkxFYWFadGFGaWZMeTVyMFNnV3dVdWhITWNOMGM3WkhxWFBxdnB2YjBMR0RjUFM2OVhpU2UrS2M5QXFEQjNnRTgrZGRSajNlbTQyNkpNaFdKZ1pLYkQrbllOYmZPOE5YdWQvUzQ3ZmNxaGFwaHN2OFpXZU81WHVsRnpvQ0NuZHpuamZUT3Z2UGpwQ2pHY2I3OUl6ODJuTWdtOUMzNjg5S29yMDhMOUw5VytuY3NFNU1DZkJIYWh5ZkFKQmluZ2tnUjZjWTU1WUdsSTlOSi9vRk4wUEthWVRPZWQ2K001LzNUOFdYbEdRTE1sZWpBYlRTaWRnTW04eHZZbTdZVVNJd3VjMHhHa3ZwVEpueVpjVlhaQ1l0dTJYbisxNkltZHZnS1hzb0xieklMQmI5MkozMmljQ2t4RyIsIm1hYyI6IjkxZDg0MTZjNjY5MWRkYmMwNjQxZmM5ODc1NjVhNjg1NDM1N2Y4Mjg1NWVlOWI4NjcyODlkMjI3MzM2ZjczNzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Inlxb3paaVE1SzRzRjhSZ1Rrb1FzMVE9PSIsInZhbHVlIjoiMjk2UmZ3dmF5NHg0d0RzMWd2SWNVRGd6YlZ2UDFUYzFVVncxQUprdnA3MjJ2emZDSHRpQ2E2VXFoUU1BMEN5SU9raUkzV1RuMWsxdkx5RjFhbm8yV0JReFNTQ1dSQjgwSHVIN1RsNm42WW1ZK2pOSzR6U0JJZm5LdnR4eE9IVWIxaUo3OGFjSUFPUWR3QTFkSHJIcGkzOG83RHY1d3Y2eXJ0ZEZQNFJLQ2FuV2J4ZkZERzcvcHBzd0htWmhIVnlaZzY0YjE3K25tTzBYdHBMeUJDWVBQWUhMbkJSVEErWGw5dVVKelZwUXYxWFhDcy8vWTF1R0dBUU9EZmxOV2I2cG0yNDRqanl0bWpNUjhpSEYxS2MwZy9ORXNpbXliYy9PVzdvbGxxK29neXFHRWpIcER5Q3ZNcXYzVXh6QWgxNHRtRFJFN0ZUdjk0b25TSDZrRDFoL3NvRSt2TysvRUJWM1gvUzBPTUpuSWkrVVp6bytZUkYwcmJvOHhtZStLQjRnNUw3UzVOT2kzeXozVUwrenFPQXc5NXlOQ0J4VXIwTXF2QzNka0xtR0hjMGp5bDZEK2N1Vm40b3JEZlFqS2M1aml5Wlpib0QzeDY2V2M1ZlB3YU9aTzBxVFRHUGRZRW82T2lxM0RpVjU5anhVYW8rQUNTbDZPRHRRVHduZmhOci9TMUZaTWtBVm9sN2V5MXRNR0tLRDltbHk1dUE5c0o1Um85aGE1RFpmSlJqd0Q4bkNoK3FCOUd2UTVvVWhWdy9QdTN4T2w3WUp5a2ErMjFycCsrRFcxcWhoRkhqSkYxaGs4TWlxRHIvdkVkMlJBUkY2RjBDUkpraDdNL3J2QzdyYyIsIm1hYyI6IjQ1NWFiYWQ3YTRmYjU4MmU2MWMxNmJiMTllMzZiM2M5NTBhNzRjNTFiZTcxMTNjNTA3NTlkYjk3MDY2NGUwNTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+