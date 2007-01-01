В Боровске осудят мужчину за попытку продажи наркотиков
В понедельник, 9 февраля, прокуратура Боровского района сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины.
По данным ведомства, он обвиняется в совершении 56 эпизодов покушения на незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы.
— С января по октябрь 2025 года мужчина в составе организованной группы получил партию наркотического средства, расфасовал её, после чего сделал на территории Боровского района и города Обнинска тайники-«закладки» для продажи. При установке одного из них мужчину задержали, - пояснили в прокуратуре.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
