Обнинск Три машины разбились в Обнинске
Обнинск

Три машины разбились в Обнинске

Дмитрий Ивьев
09.02, 07:52
В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло вечером 6 февраля в районе дома №114 на проспекте Маркса.

По предварительной информации, 49-летний водитель «Лады Ларгус» не соблюдал дистанцию и врезался в попутный «Фольксваген Пассат», а та машина отлетела в стоящий «Фольксваген Поло».

Травмы получил пассажир «Поло». Врачи оказали ему помощь.

