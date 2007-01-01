Три машины разбились в Обнинске
В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло вечером 6 февраля в районе дома №114 на проспекте Маркса.
По предварительной информации, 49-летний водитель «Лады Ларгус» не соблюдал дистанцию и врезался в попутный «Фольксваген Пассат», а та машина отлетела в стоящий «Фольксваген Поло».
Травмы получил пассажир «Поло». Врачи оказали ему помощь.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь