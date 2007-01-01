Город Ермолино остался без воды из-за коммунальной аварии
В субботу, 7 февраля, о приостановке подачи воды сообщили в администрации Боровского района.
- К сожалению, на скважине, к которой подключен частной сектор, произошла аварийная ситуация, - пояснили в администрации.
В субботу и воскресенье будет обеспечен подвоз воды на улицах Ленина, Мира и Боровской.
Приступить к ремонту скважины специалисты смогут лишь в начале следующей недели.
- В понедельник приедут аварийные бригады предприятия «Калугаоблводоканал», чтобы провести работы по восстановлению водоснабжения, - уточнили в руководстве Боровского муниципального округа.
