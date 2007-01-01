-9...-8 °С
Город Ермолино остался без воды из-за коммунальной аварии

В субботу, 7 февраля, о приостановке подачи воды сообщили в администрации Боровского района.
Владимир Андреев
07.02, 15:14
- К сожалению, на скважине, к которой подключен частной сектор, произошла аварийная ситуация, - пояснили в администрации.

В субботу и воскресенье будет обеспечен подвоз воды на улицах Ленина, Мира и Боровской.

Приступить к ремонту скважины специалисты смогут лишь в начале следующей недели.

- В понедельник приедут аварийные бригады предприятия «Калугаоблводоканал», чтобы провести работы по восстановлению водоснабжения, - уточнили в руководстве Боровского муниципального округа.

