-12...-11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Пятиэтажка в Обнинске подверглась атаке канализационного смрада
Новость дня Обнинск

Пятиэтажка в Обнинске подверглась атаке канализационного смрада

В пятницу, 6 февраля жители дома № 12 по улице Королева в Обнинске пожаловались в редакцию на невыносимую вонь из подвала.
Владимир Андреев
07.02, 09:38
0 115
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

По словам жильцов, 18 января из подвала стал валить пар, двери подъездов сразу же обледенели.

В понедельник, 2 февраля, люди проснулись от ужасного запаха, исходившего из-под их пятиэтажки.

- Мы сразу стали звонить в ГЖИ, в аварийку, в нашу управляющую компанию, рассказала Вероника, жительница дома. – В УК нам сказали, что это запах какого-то дезинфектора, которым обработали подвал. Приходил специалист из управляющей компании, спустился в подвал, потом вышел и уехал.

Запах, который жители называют «фекальным» никуда не делся, и он продолжает отравлять жизнь жителям Обнинска.

Никаких комментариев об этом инциденте от официальных представителей руководства Обнинска пока не было.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJqNEI5a3ZuNTVJRzIzVHp1NHhZNEE9PSIsInZhbHVlIjoiWmVUWmIwMnN2MVcyZ09hVDY0MUdyaS9LMm5HQllFbjBWalpWTThET2pydUxtWGs2ajlaQmVmTU9HWHNJRU1MenVBcHp1bnVwZHZ0b2NIMzV1TTJnd3A0WW4wSStXWEcvS2pwWWFxYVNucXdlcmY3Y3l3eTFOSmJGNzdCaCtkTUVKbzk5NEdEU2hoZ2JCQ2paZUhueXZQZkxXQXh6V2dFd1hCVGE1NGJoaGtGSGloUllWNlUzam5FTkhudEFDUHZ6Z0MvUlA3RkRteEdFbEhteEdYbkh3azJCN0JwTWxRZ0lXSWUwZkdRaHgyVlZGcjkySVYvbmhBd0Q4cExNMFdXTzladklwdmZ4WTZhSGE0d2lXTlVtYVl4RWVuRzlTSzgya1RtY0dYOFd0R2tNbGtJUGJrbGFjaDZNaGNZWTAwWFIzaEhqK2p2N2EyZE8xUm1QVnNNMFZuQXFoc3VoR3lUL1hQVFFaeTN0UHpMZURVRUpMZjN0NU1UaU5vcFU3eU9sNDVzQkVRdnlaWS83eFpMODhsZUZQT3BpMjdLR0xDemkrTk1meXNPMzlwSGhha1dMRDNJU1F1aFluZ2loSVdlTCIsIm1hYyI6ImM0YjkxMjcxYTU3YmE1MzJjMGQyMTFhYTk0Y2QxNjJjMmY4YWU1YjRlYzIwNDJmMjlhYjMyOTk3ODYyZjBhZjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlV4ZlhMOWFyYU1WNi9hZ2NpTW9HQ0E9PSIsInZhbHVlIjoiSzU1ZmEvZy9LTFJxOWc5OWVFSTB4d3RRYmtHZUl2S2o2WmZBYy9QWUs0dUNQU1hlNG4vM3I5NW5FRmFaaHJZaDZlNDA4dWVWL1ZXSEFrNy9PcEJKNHg0M3RHbkVkSWJOV3NOR29EbmdMWEp3UWxSR2dHNlNTU3RTamd2L095bmIwOHg3aW4rMG45azdGdW9VdFg2bEtzNkNYYmdBU0dpSkVhbnFHeDlpdlJaMnc4SU5wYmtQenZFZlBBRGowUU5SQ3hjM2phSGY0QUFtTi9VWWNGaHFsdS9XbHRZdnYxbFFTM0ZOMFpmTzhnU0p3MWxZMC84c3JRYWtlSnhNam5LOGd4VmIwN085bW1yRzJEYmVEMUYvdGcwb2xDQ2QrN2VIMkNjRVRoaThwd1FWL1ZORDMzY2dUbE5LSGFwY1p3ZGEwUjVUTU5MYVlDRllmMGZQbjdYUWhpY2tWcWcwR094WXN6SUwwT1ZTWHFZc29KRWJWT3pyZlkrRFpIRDFRY08yUnJzK2ZCZUpwVFZkazZEcjhIS2RHekc1ZjB3TjR0S1EwOFp2eUNsNEZ3RlFSa3A5bDBPb2JYSkhodzVRMk5DRFljZWdybVN2a3JHMDhxNjN4RnJQUGk0a050VjJrZGQ5alBoeXVIdlVBWk9SM2FCZUg1a20vQ0dscGRXQ3B4bGJCM094SVgxcmUwN010bTJsREhOQXg0OFFQZDVYMGwwamlOZWNaaThsbW9PZG9mK2Z5OVhNU1hzYjVIUWZod1pFMWozb1VkdlprOFNrTFIzK2hRcFk4RUdFeEo2RjYrRHREYTdQdHFpREx3aVc0elBuZWJjbzlSVTZMMHVicEp0VSIsIm1hYyI6IjdhNjY0NGI4YWIxOWYzZmVkNTI0NzNmZjE2NmU3OGI0YjE4NTRlNGQ1NTkzODU3ZDIwNGM3ZGNhOGY2MmQzNGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+