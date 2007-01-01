Пятиэтажка в Обнинске подверглась атаке канализационного смрада

В пятницу, 6 февраля жители дома № 12 по улице Королева в Обнинске пожаловались в редакцию на невыносимую вонь из подвала.

По словам жильцов, 18 января из подвала стал валить пар, двери подъездов сразу же обледенели.

В понедельник, 2 февраля, люди проснулись от ужасного запаха, исходившего из-под их пятиэтажки.

- Мы сразу стали звонить в ГЖИ, в аварийку, в нашу управляющую компанию, рассказала Вероника, жительница дома. – В УК нам сказали, что это запах какого-то дезинфектора, которым обработали подвал. Приходил специалист из управляющей компании, спустился в подвал, потом вышел и уехал.

Запах, который жители называют «фекальным» никуда не делся, и он продолжает отравлять жизнь жителям Обнинска.

Никаких комментариев об этом инциденте от официальных представителей руководства Обнинска пока не было.