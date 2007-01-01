В Обнинске проверили температуру в отделении почты
В пятницу, 6 февраля, прокуратура города Обнинска сообщила о проведении проверки соблюдения трудовых прав работников в одном из отделений почтовой связи города.
По данным ведомства, в средствах массовой информации была размещена информация об отсутствии тепла в отделении почты.
Прокуратурой города совместно со специалистами провела замеры температуры в помещении.
По результатам проверки прокуратура примет меры реагирования.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь