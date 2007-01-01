-12...-11 °С
Обнинск

В Обнинске проверили температуру в отделении почты

Евгения Родионова
06.02, 17:28
Фото: прокуратура Обнинска
В пятницу, 6 февраля, прокуратура города Обнинска сообщила о проведении проверки соблюдения трудовых прав работников в одном из отделений почтовой связи города.

По данным ведомства, в средствах массовой информации была размещена информация об отсутствии тепла в отделении почты.

Прокуратурой города совместно со специалистами провела замеры температуры в помещении.

По результатам проверки прокуратура примет меры реагирования.

