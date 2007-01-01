-12...-11 °С
Автовоз загорелся в Калужской области

Дмитрий Ивьев
06.02, 14:50
Днём в пятницу, 6 февраля, пожар произошёл на 136 километре трассы М3 «Украина» в Малоярославецком районе.

Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительным данным ведомства, никто из людей не пострадал.

Причины этого пожара на федеральной трассе и точные обстоятельства ещё уточняются.

