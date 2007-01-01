Автовоз загорелся в Калужской области
Автовоз загорелся в Калужской области
Днём в пятницу, 6 февраля, пожар произошёл на 136 километре трассы М3 «Украина» в Малоярославецком районе.
Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительным данным ведомства, никто из людей не пострадал.
Причины этого пожара на федеральной трассе и точные обстоятельства ещё уточняются.
