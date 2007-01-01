-11...-10 °С
Обнинск

Где в Обнинске вывезут снег

Дмитрий Ивьев
06.02, 15:30
Администрация города сообщила о работах, которые запланированы наукограде в ночь на субботу, 7 февраля.

Водителей Обнинска просят не парковаться на следующих участках:

  • с 02:00 - перекресток по пр. Маркса - ул. Энгельса - ул. Белкинская,
  • с 02:00 - перекресток по пр. Маркса - ул. Королева - ул. Гагарина.

Коммунальщики будут там убирать снег.

