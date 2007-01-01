Где в Обнинске вывезут снег
Администрация города сообщила о работах, которые запланированы наукограде в ночь на субботу, 7 февраля.
Водителей Обнинска просят не парковаться на следующих участках:
- с 02:00 - перекресток по пр. Маркса - ул. Энгельса - ул. Белкинская,
- с 02:00 - перекресток по пр. Маркса - ул. Королева - ул. Гагарина.
Коммунальщики будут там убирать снег.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь