В Обнинске осудят мужчину за укус сотрудника Росгвардии

В пятницу, 6 февраля, прокуратура города Обнинска сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 22-летного местного жителя.

По данным ведомства, его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении.

— В августе 2025 году мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился рядом с зданием филиала Росгвардии в Обнинске. Он подошёл к сотрудникам данного учреждения и начал вести себя агрессивно, также он использовал в разговоре ненормативную лексику. На требования сотрудников прекратить такое поведение он не отреагировал и укусил одного из них за плечо, - пояснили в прокуратуре.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.