В Балабаново канализация заливала улицу Гагарина

Коммунальная авария произошла в районе дома №9. О проблеме сообщили местные жители, рассказали в пятницу, 6 февраля, в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

- Из-за утечки и сильного запаха ситуация доставляла серьёзные неудобства жителям, - пояснили в министерстве. - Информация была оперативно передана в водоканал, и сотрудники в тот же день устранили засор в коллекторе.

Причиной ЧП стало выбрасывание в канализацию неподходящих для смыва вещей: от тряпок и влажных салфеток до кошачьего наполнителя.