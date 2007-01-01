Большая пробка собралась в Боровске

Движение в районном центре затруднено утром в пятницу, 6 февраля, на улицах Коммунистической, Калужской, а также на площади Ленина.

Причиной этому стала фура, которая пыталась заехать в центр города, но не справилась с боровскими уклонами дорог.

- Местные дорожники по мере сил пытаются наладить движение, но пробки увеличиваются. Будьте осторожнее, - рассказали в РИЦ Боровского района.