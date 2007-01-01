-16...-15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Боровском районе сгорела дача
Обнинск

В Боровском районе сгорела дача

Дмитрий Ивьев
06.02, 07:49
0 281
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Пожар произошёл в ночь на пятницу, 6 февраля.

Около 4:00 в селе Ворсино загорелся дачный дом, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации спасателей, обошлось без пострадавших людей.

На место выезжали три пожарных расчёта.

Причины возгорания пока не называются.

Тем временем проблема с пожарами этой холодной зимой наблюдается и в других регионах.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjFCSTQ2RXZNTkl5UDZDTEhaaDFUaVE9PSIsInZhbHVlIjoic2VvVXVIM25FZVpOZkJNQUlaTDJMSEhBY2Rvd0pmTDc1TW40RlFUZXRMOFhURkhWTXFiclpCcmwxUVhXbUp5b0V0bWZGS3gwQkJKRjlaWG56eExiNUhYaFdDSkU0NWo3ekU3b09Yd1VMTXFxWnhWZy93bFROSkxWMmFOVUtkUU5vYytRUDgrQ0FvazhZcFNSL00wSXlEdEhlVjRLVnMyTkdkSklMc2lGL2lrajRLVGpyMzluVEl6Y0hNTTVpS3V5QzZqWFQ2WS9UbkNPMFcxMGhBNHRCTjBCQ1h5K2trM1lEdlJVRnhkTys1WnltT1laV1JHS2pRaEtXQzFBZVEwTGlXWVYyQUM5Vkx3RGlIdHZpblNxclhhT3VQdXFITEhIWFplMVM1dmtGVHRRb2dwSWtCdFB3VlZ4dDBHNTNlbnV1MDhPTWF1YWd4bjlPbTJMaHZsc1VPRGNVNTZBeDhaMmZkcjROVVFpamwvSXJNTW9qdkJvb2FoaEtlYjRmNEJsZjBDYVhKYXdhVDVpSTVLRWtNNDY4UVdqR285azMwMkJ3Wld0Z0F2dzZ2Y2dNMFRBM1ErUHVyN3FXQ3hGbitoeSIsIm1hYyI6IjQzZDdlN2U4MDQ1ZjFlNTA0ZDQxZDNiMjk0NzNkMDQ1ZGYwZTk0NjY5MmE4MTI2ODFhNjNiZjk0NGJiNjVhNjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjNaL2dFVHNGOHFOazFsMXhBME5Gd1E9PSIsInZhbHVlIjoiVXdxMTRlZkNCN3ZOKytZSEV4dm9nN0xGQVJ4eFBMTktQWitMWm5Eek9IZEROQ015dWFkSDFQZkZ4U3gxbVBibllYSCsrZFVVN1V6MVVpTXFvZURWSFNFNWxxOTNOamZxMktLeHVkZ2V6OUVsclREVEpudDhWWnoxNVZSSi9lV291OFN1SGN1WVB6VlczVERPbTdMbGREZUZ0SnpMUEh6K0RSOXJOaVFKNmZwLzZjakF6Rk9nVUZMQ3RJZy9DMHdnSkE3VU0zY3NjMXJHZVliU0drYlZ4a0M1RGwwd2dGUEx1V0xLVUlaN0N5NERQTW0yWWRpRWZvMnI0M0M1bHZVM3lsOXpzc2hmRm0vbVlXV0hscTVxNVdDR1BDNTIyQnVNemh2VXEvWmsrZHUwVGZmcWJobFhDSTR5SDVqN2lwRkdDbGI5MnBYMzl4STgzUFRLL1BNcUNaZHdST1lCR0ZzVXA1eis2ZmREeS80QXhGL0ZqdFhYbVRuZjdaanlYdGtQWUx1SkVWalVhU2FjTDFJbzdXa2dpd0grMHI0UE5tdXJtL0pqZ25JT05FaW5USUFHR0YvYnM4VUNTNXVUQUZDWE5iNnJjWnMwcEU4MCtCR3BMZGIxbjN6ZDhQV2VMdThEeXZucXFwSjF3Q0tHMmlKTWdSNVlGTERpK0tXTDQ4OHNjY0lHTDVrdmltWVRVZlZqLzQ4cVNKMFJoa29sY05qVkZmUkNTRTdycGVCZHdibG5EWStLWGJ6QkF6NFN3WjVjNFcxb2ZILzlyRFE3TWFMMjlqNXVKQnZuc21sZEFVcklGTkhpK0RrcjZtNUFKVTlGa0JDbHFiU0Rwa2N1bk90USIsIm1hYyI6ImFmMWU2ZDBiZjliNTMwZTIxZWFjZjZjODRmZGRkZTIzMTUyYjQ5NDNkMjRjNjZjMTliNjBlMjQ5NDEyZDAyYzYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+