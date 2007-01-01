В Боровском районе сгорела дача
Пожар произошёл в ночь на пятницу, 6 февраля.
Около 4:00 в селе Ворсино загорелся дачный дом, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительной информации спасателей, обошлось без пострадавших людей.
На место выезжали три пожарных расчёта.
Причины возгорания пока не называются.
Тем временем проблема с пожарами этой холодной зимой наблюдается и в других регионах.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь