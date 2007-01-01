Где в Обнинске вывезут снег 6 февраля
Городские власти предупредили автомобилистов о предстоящих работах в пятницу, 6 февраля, на следующих участках:
- с 04:00 - пр. Маркса (р-н ТЦ 12 месяцев) до ул. Курчатова;
- с 04:00 - ул. Гагарина (дублер);
- с 07:00 - пр. Левитана (участок от ул. Славского до пересечения ул. Осенняя);
- с 08:00 - Путепровод через ж/д пути;
- с 08:00 - Путепровод над трассой М3;
- с 08:00 - пр. Маркса (от ул. Кабицынская в сторону ул. Белкинская);
- с 08:00 - пр. Ленина (участок от ул. Гагарина до пр. Ленина);
- с 09:00 - ул. Треугольная 1.
Сегодня с 22:00 будет проводиться расширение проезжей части по ул. Борисоглебской.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь