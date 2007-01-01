-12...-11 °С
Обнинск

ДТП с грузовиком произошло на трассе в Обнинске

Дмитрий Ивьев
05.02, 14:49
0 146
Днём в четверг, 5 февраля, на 101 километре федеральной дороги М3 «Украина» в черте Обнинска столкнулись «Ниссан» и «Газель». Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Авария произошла примерно в 14:15.

Точные обстоятельства ещё устанавливаются.

Спасатели сообщили, что в результате этой аварии в Обнинске пострадал один человек.

