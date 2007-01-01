В Обнинске готовят «Вальс Победы»
Акция на площади перед Домом Ученых пройдёт 2 мая, но участников собирают уже сейчас.
- Приглашаю всех, - заявил 4 февраля глава города Стефан Перевалов. - Тех, кто профессионально танцует. И тех, кто просто хочет стать частью этого события. Будут репетиции. Подготовим каждого желающего.
В прошлом году вальс одновременно танцевали 150 пар.
