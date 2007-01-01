-13...-12 °С
В Обнинске готовят «Вальс Победы»

Дмитрий Ивьев
05.02, 11:36
Акция на площади перед Домом Ученых пройдёт 2 мая, но участников собирают уже сейчас.

- Приглашаю всех, - заявил 4 февраля глава города Стефан Перевалов. - Тех, кто профессионально танцует. И тех, кто просто хочет стать частью этого события. Будут репетиции. Подготовим каждого желающего.

В прошлом году вальс одновременно танцевали 150 пар.

