Обнинск

«Лыжня Обнинска» пройдёт 21 февраля

Дмитрий Ивьев
05.02, 14:23
0 138
Жителей города пригласили поучаствовать в массовом забеге на лыжах.

В нынешнем году «Лыжня Обнинска» пройдёт в субботу, 21 февраля.

Участники соберутся на лыжероллерной трассе, сообщили в администрации города.

Дистанции массовых забегов: 3 километра и 400 метров (для детей).

В 12:00 стартуют воспитанников детских садов, в 12:15 – школьники.

На 12:35 намечен старт всех желающих любителей лыжного спорта.

- Для всех участников подготовлены фирменные лыжные шапочки, а ещё вкусный сладкий чай и солдатская каша, - заявили в администрации.

