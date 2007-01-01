«Лыжня Обнинска» пройдёт 21 февраля
Жителей города пригласили поучаствовать в массовом забеге на лыжах.
В нынешнем году «Лыжня Обнинска» пройдёт в субботу, 21 февраля.
Участники соберутся на лыжероллерной трассе, сообщили в администрации города.
Дистанции массовых забегов: 3 километра и 400 метров (для детей).
В 12:00 стартуют воспитанников детских садов, в 12:15 – школьники.
На 12:35 намечен старт всех желающих любителей лыжного спорта.
- Для всех участников подготовлены фирменные лыжные шапочки, а ещё вкусный сладкий чай и солдатская каша, - заявили в администрации.
