Обнинск

В Обнинске опаздывают автобусы №2

Дмитрий Ивьев
05.02, 14:10
0 180
Проблема с движением общественного транспорта возникла в наукограде в четверг, 5 февраля.

- Из-за запаркованности площадки рядом с ИАТЭ НИЯУ МИФИ автобусы не могут подъехать к остановочному пункту: нет возможности развернуться, не задев частный транспорт, - прокомментировали в «Обнинском городском транспорте».

Как только ситуация разрешится, перевозчик собирается возобновить движение «двоек» по маршруту.

