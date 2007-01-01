В Обнинске опаздывают автобусы №2

Проблема с движением общественного транспорта возникла в наукограде в четверг, 5 февраля.

- Из-за запаркованности площадки рядом с ИАТЭ НИЯУ МИФИ автобусы не могут подъехать к остановочному пункту: нет возможности развернуться, не задев частный транспорт, - прокомментировали в «Обнинском городском транспорте».

Как только ситуация разрешится, перевозчик собирается возобновить движение «двоек» по маршруту.