Обнинск В Обнинске жителям многоквартирного дома пересчитают плату за коммуналку
Обнинск

В Обнинске жителям многоквартирного дома пересчитают плату за коммуналку

Евгения Родионова
05.02, 12:48
0 503
В четверг, 5 февраля, прокуратура города Обнинска сообщила о проведении проверки по коллективному обращению жильцов многоквартирного дома.

По данным ведомства, поводом стал перерасчёт платы за коммунальные услуги, который провела управляющая организация.

— Арбитражный суд Калужской области обязал эту управляющую компанию погасить долг за тепло. Кроме основной суммы, с неё взыскали пени, госпошлину и судебные расходы. Однако в платёжках за октябрь 2025 года УК, пересчитывая платёж за «подогрев ГВС (содержание общего имущества)», включила в счета жителям не только сумму долга, но и эти самые судебные издержки, которые по решению суда должна была оплатить сама, - пояснили в прокуратуре.

Нарушение подтвердилось. Прокуратура внесла представление руководителю управляющей организации для устранения нарушений. Теперь жителям дома сделают новый, правильный перерасчёт.

