Обнинские волейболистки сыграют в полуфинале
Женская команда волейбольного клуба «Обнинск» продолжает сезон в Первой лиге чемпионата России.
С 12 по 14 февраля в подмосковном Монино пройдут матчи полуфинала.
Соперниками ВК «Обнинск» станут команды «Северянка-3» (Череповец), МВА (Москва) и «ЦИВС-Тулица-3» (Тула).
Расписание:
- 12 февраля. 13:00. ВК «Обнинск» - МВА
- 13 февраля. 11:00. ВК «Обнинск» - «ЦИВС-Тулица-3»
- 14 февраля. 11:00. ВК «Обнинск» - «Северянка-3»
