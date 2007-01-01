-13...-12 °С
Обнинск

Обнинские волейболистки сыграют в полуфинале

Дмитрий Ивьев
05.02, 09:31
Женская команда волейбольного клуба «Обнинск» продолжает сезон в Первой лиге чемпионата России.

С 12 по 14 февраля в подмосковном Монино пройдут матчи полуфинала.

Соперниками ВК «Обнинск» станут команды «Северянка-3» (Череповец), МВА (Москва) и «ЦИВС-Тулица-3» (Тула).

 Расписание:

  • 12 февраля. 13:00. ВК «Обнинск» - МВА
  • 13 февраля. 11:00. ВК «Обнинск» - «ЦИВС-Тулица-3»
  • 14 февраля. 11:00. ВК «Обнинск» - «Северянка-3»

