Обнинск

В Обнинске гендиректора УК оставили под стражей

Евгения Родионова
05.02, 09:55
В среду, 4 февраля, объединённая пресс-служба в судов Калужской области сообщила о решении Калужского областного суда оставить генерального директора управляющей компании под стражей.

По словам пресс-службы, он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека. В январе Обнинский городской суд избрал меру пресечения генеральному директору ООО «УК Обнинск» в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Сторона защиты попросила пересмотреть это решение.

Калужский областной суд оставил апелляцию на это решение без изменения.

Ранее мы писали об этом.

обнинск
18+