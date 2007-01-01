В Обнинске гендиректора УК оставили под стражей

В среду, 4 февраля, объединённая пресс-служба в судов Калужской области сообщила о решении Калужского областного суда оставить генерального директора управляющей компании под стражей.

По словам пресс-службы, он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека. В январе Обнинский городской суд избрал меру пресечения генеральному директору ООО «УК Обнинск» в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Сторона защиты попросила пересмотреть это решение.

Калужский областной суд оставил апелляцию на это решение без изменения.

Ранее мы писали об этом.