Следственный комитет начал проверку после смертельного пожара в Калужской области
Обнинск

Следственный комитет начал проверку после смертельного пожара в Калужской области

Дмитрий Ивьев
05.02, 08:56
0
Трагедия произошла в деревне Верховье Жуковского района вечером 3 февраля.

Возле частного дома сгорела баня. При тушении спасатели обнаружили тело 75-летнего мужчины.

В четверг, 5 февраля, управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о проведении проверки.

Причины пожара и все обстоятельства сейчас устанавливаются. Назначены необходимые экспертизы.

