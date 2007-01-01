Следственный комитет начал проверку после смертельного пожара в Калужской области
Трагедия произошла в деревне Верховье Жуковского района вечером 3 февраля.
Возле частного дома сгорела баня. При тушении спасатели обнаружили тело 75-летнего мужчины.
В четверг, 5 февраля, управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о проведении проверки.
Причины пожара и все обстоятельства сейчас устанавливаются. Назначены необходимые экспертизы.
