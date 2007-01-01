В Обнинске школьники не могут оплатить еду безналом

В среду, 4 февраля, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с безналичной оплатой питания в школе №17.

По его словам, школьники вынуждены платить за школьное питание наличными.

— Можно уже решить вопрос с безналичной оплатой питания в школе №17 города Обнинска. Уже два года как сменили поставщика и всё это время педагоги вместо заботы об образовании, заняты сбором наличных за питание, расчётом кто принёс, а кто забыл, докладывают за детей свои, ведут записи, а должны учить. Как им бедным трудно любить профессию, когда за два года, такой организационный вопрос решить не смогли. Когда ждать решения вопроса временных двухлетних трудностей? - написал о проблеме горожанин.

В Министерстве образования и науки Калужской области прокомментировали ситуацию:

— Мы поговорили с поставщиком питания, который сообщил, что в школе есть возможность безналичного расчёта. Дали указание поставщику и директору школы проверить исправность работы системы в течение этой недели.