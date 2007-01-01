-16...-15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске школьники не могут оплатить еду безналом
Обнинск

В Обнинске школьники не могут оплатить еду безналом

Евгения Родионова
04.02, 14:33
1 468
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 4 февраля, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с безналичной оплатой питания в школе №17.

По его словам, школьники вынуждены платить за школьное питание наличными.

— Можно уже решить вопрос с безналичной оплатой питания в школе №17 города Обнинска. Уже два года как сменили поставщика и всё это время педагоги вместо заботы об образовании, заняты сбором наличных за питание, расчётом кто принёс, а кто забыл, докладывают за детей свои, ведут записи, а должны учить. Как им бедным трудно любить профессию, когда за два года, такой организационный вопрос решить не смогли. Когда ждать решения вопроса временных двухлетних трудностей? - написал о проблеме горожанин.

В Министерстве образования и науки Калужской области прокомментировали ситуацию:

— Мы поговорили с поставщиком питания, который сообщил, что в школе есть возможность безналичного расчёта. Дали указание поставщику и директору школы проверить исправность работы системы в течение этой недели.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
обнинск образование
Лента настроения
5 оценили
20%
0%
20%
0%
0%
60%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImlZZUhrMDJ5cnk3Z0lpZ0FqTTZocUE9PSIsInZhbHVlIjoiUUxabWl1YkovVW52UnJFbEJTYXZKSjRCbkN0b2Rlbm1tTjkveFY0Y1ZRdjVWS2lHa2x1WWE4MkttRUd0eGpNcEJ6V2c5OXhUQ0gyOVFqK2RPc1FzZXZRUmN3U1dIT3kyTDVCd1dicndmS2czR0hsNk9RTmlMQWZ5RDJSUHprbUx6ZHhkOXAxUjU3RHkwTElkK2JET1NOSXkzZTBLZmw5RmZsU2lkNHZsVDVFUExCbE0rZ2w1RVFueHhlUkVUNGhJR21NU0RhZE1qc1M2MU1JZGUxeXJjRGIzdGl1U2loSjZJamFWaUpuL1EwVUhNbFBVMXd2SzkwUlo4SkZoME1PN0xGR1FFeGdRREhteGV1TDh0aE1SVnR4cW5kaGI3RHhyZEZhRzdwN3dteFEwZEwwK29UL2tNNUtRU29ERGVhV2cwZCt6dWhqNzhsRmJLdjROUEJNTE9rV09YMElRaGo0UkFSZmtPUDV2ZkFVRXpCQ0FzVWlOSzhqV3ZVS1k5TlFURlZpNkJzRU5Ja2t1U0F6b0oyWElZSFJ4Mm9rMGxEenl3T3RNdUlWU0tKTWNGWUZqTUZqeFhseUEvYXprc1BzUCIsIm1hYyI6IjI1MWFlZGRiYzQ5M2RhMmJmNzEyMDE4ZTI5MTAxMjc3ZDk0NWFkYTdlNjY2ZmE0ZmQ5NTNiODk5NjA2ZGM5N2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InUvMjZtVGNkOHNKZWxSWXBYQTQwRHc9PSIsInZhbHVlIjoia01jL3hLeUFSOFAyN0M0bVIzQWVUU08veVZIVEg3VlVObFN0OGdGMjdKV3RDaXE4RkdjcnJkMTBaV3JtbVl0cmtaK1czeE9EcU16WmxqdVNyUDV3TG5ZeXE5Z1lrOHRsTzVSOVF2RkNqeFpydnJQa2RpNUE0Y3lyNmN1TWtlYndmZGE1c29sYWMxSlFDNjdMUFRGVW1tWktlYkdjM0QwOTh2Nm9kSXdHREJJNEx6dVFXbUo5U1NzVGQ3VmVOcUR4aGp2YXBPWTNRSG1wWjMrMkRNaDU2eFd1K1QvRTNYNEdHMkhRWm5GNHFEY1A1Z244YlVPNGpEczhidW41aUJlaWFyWm9hWGxEa041RTRuV3lMam1jWHJIVjkwWndTSUZPSzB2QitkSGJLZXRwYzltT3ZURi96d3VaOFZCQXpIb2dXOUN2a3E3YVBtU3F5UUFhRTVlSHB3TXk5bXNpeWc3c2JCVmhndGVnbGlyY0RaQ2l0VVR4NXNEUUVtL0U3Um9ZV3ZJTnZXcVJneWpVMDFBelFQZ2Z5T0drVHFpTGJzSzVFai9nQzNoSDFIZG0zUkhaeEt2dlJJWktUUWpVNnVOeStUUkNTcE52KzJjS2o1Tkp6enI1Rnl3R3hvLzFINmpWY1ExOEJDOTVsRUVZdmJjK1lEamx0K1hTbDhSbTVibnZSOVBtTVlaSDlYVDBheDRycThhZHRiL0s1dzlzN1R5VHJPbkVqVUNpSVZCNkhiWWRpcEJ2d3dnTEQzRjVGL1BGRzhWQWx6OEFFTUJnVnpZMTlQcXRKQzJLZ3plcDhpWW9wQlFLNGg0VFQ1RTJ1Tm96dGRtS1k3RllzZHkzZXJVZiIsIm1hYyI6IjkzMGFiYzhlYWIxOWViYTFhZTA2MjA1NjFiYjM3NGY0Yzk0MmE4NzBlNjM0ODg1YjFmNzAyMzI3NzhiYzEyMmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+