В Калужской области один мужчина погиб и ещё один пострадал в сгоревшей бане
Вечером во вторник, 3 февраля, трагедия произошла в деревне Верховье Жуковского района на территории СНТ «Березка».
Огнем уничтожена деревянная баня.
В результате происшествия погиб 75-летний мужчина, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Ещё один мужчина, 66 лет, получил ожоги лица 1 и 2 степени. Его госпитализировали в обнинскую КБ №8.
Причины возгорания устанавливаются.
