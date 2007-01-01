-19...-18 °С
В Калужской области один мужчина погиб и ещё один пострадал в сгоревшей бане
Обнинск

В Калужской области один мужчина погиб и ещё один пострадал в сгоревшей бане

Дмитрий Ивьев
04.02, 11:47
0
Вечером во вторник, 3 февраля, трагедия произошла в деревне Верховье Жуковского района на территории СНТ «Березка».

Огнем уничтожена деревянная баня.

В результате происшествия погиб 75-летний мужчина, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Ещё один мужчина, 66 лет, получил ожоги лица 1 и 2 степени. Его госпитализировали в обнинскую КБ №8.

Причины возгорания устанавливаются.

