Пожилая женщина погибла при пожаре в Калужской области
Обнинск

Пожилая женщина погибла при пожаре в Калужской области

Дмитрий Ивьев
04.02, 11:00
Трагедия произошла во вторник, 3 февраля, в Малоярославецком районе.

На территории СНТ «Вишневый сад» в деревне Панское сгорел дачный дом.

Погибла 85-летняя женщина, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Причины этого пожара ещё устанавливаются.

На место происшествия выезжали три пожарных расчёта.

