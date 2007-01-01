Пожилая женщина погибла при пожаре в Калужской области
Трагедия произошла во вторник, 3 февраля, в Малоярославецком районе.
На территории СНТ «Вишневый сад» в деревне Панское сгорел дачный дом.
Погибла 85-летняя женщина, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Причины этого пожара ещё устанавливаются.
На место происшествия выезжали три пожарных расчёта.
