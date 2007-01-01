В Обнинске подростка сбили на переходе
В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло днём во вторник, 4 февраля, в районе дома №97 на проспекте Ленина.
По предварительной информации, 26-летний водитель «Лады Гранта» сбил 14-летнего подростка, который пересекал проезжую часть по переходу на зеленый сигнал светофора.
Врачи оказали помощь пострадавшему ребенку.
