В Обнинске подростка сбили на переходе
Обнинск

В Обнинске подростка сбили на переходе

Дмитрий Ивьев
04.02, 10:48
0 303
В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло днём во вторник, 4 февраля, в районе дома №97 на проспекте Ленина.

По предварительной информации, 26-летний водитель «Лады Гранта» сбил 14-летнего подростка, который пересекал проезжую часть по переходу на зеленый сигнал светофора.

Врачи оказали помощь пострадавшему ребенку.

