Главная Новости Обнинск Человек пострадал при пожаре в бане
Обнинск

Человек пострадал при пожаре в бане

Дмитрий Ивьев
04.02, 07:22
0 314
Вечером во вторник, 3 февраля, возгорание произошло в СНТ «Березка» на территории деревни Верховье Жуковского района Калужской области. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

Около 18:50 там загорелась баня у частного дома.

По предварительным данным спасателей, пострадал один человек.

Причины пожара и точные обстоятельства устанавливаются.

