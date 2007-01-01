Человек пострадал при пожаре в бане

Вечером во вторник, 3 февраля, возгорание произошло в СНТ «Березка» на территории деревни Верховье Жуковского района Калужской области. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

Около 18:50 там загорелась баня у частного дома.

По предварительным данным спасателей, пострадал один человек.

Причины пожара и точные обстоятельства устанавливаются.