В Обнинске сбили пешехода
Днём во вторник, 3 февраля, авария произошла на проспекте Ленина, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Около 14:20 человека попал там под колеса легкового автомобиля «Лада Гранта».
Спасатели сообщили об одном пострадавшем.
Точные обстоятельства этого происшествия станут известны позже. На месте работали оперативные службы.
