В Обнинске сбили пешехода
Обнинск

В Обнинске сбили пешехода

Дмитрий Ивьев
04.02, 07:20
0 225
Днём во вторник, 3 февраля, авария произошла на проспекте Ленина, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Около 14:20 человека попал там под колеса легкового автомобиля «Лада Гранта».

Спасатели сообщили об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства этого происшествия станут известны позже. На месте работали оперативные службы.

