Дача сгорела в Калужской области
Обнинск

Дача сгорела в Калужской области

Дмитрий Ивьев
04.02, 07:10
0 350
Во вторник, 3 февраля, пожар произошёл на территории СНТ «Вишневый сад» в деревне Панское Малоярославецкого района.

Вызов спасателям поступил в 10:43 с улицы Центральной, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

В результате этого пожара пострадал один человек, уточнили в МЧС.

На место выезжали три пожарных расчёта.

