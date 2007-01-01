Дача сгорела в Калужской области
Во вторник, 3 февраля, пожар произошёл на территории СНТ «Вишневый сад» в деревне Панское Малоярославецкого района.
Вызов спасателям поступил в 10:43 с улицы Центральной, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
В результате этого пожара пострадал один человек, уточнили в МЧС.
На место выезжали три пожарных расчёта.
